На Донбасі після ракетного удару по вокзалу у Краматорську змінили схему евакуації

Вокзал Краматорська призупинив роботу після ракетного удару РФ. Тепер евакуаційні потяги забиратимуть людей зі Слов'янська, Покровська, а також зі станції Новозолотарівка.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Враховуючи зростання кількості атак по цивільних об'єктах, у тому числі вокзалів, в Україні посилять заходи щодо недопущення скупчень людей навколо вокзалів, розділятимуть потоки пасажирів.
Далі по темі
Наразі Донецька та Луганська ОВА спрямовують максимум зусиль на евакуацію насамперед дітей, жінок, людей похилого віку, осіб з інвалідністю.
В УЗ додали, що повний розклад евакуаційних рейсів опублікують окремо.
Що відомо про обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Спочатку було відомо про понад 30 загиблих та 100 поранених.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють у мирному населенні.
- Станцію Краматорськ на Донеччині закрили для евакуації та прийому поїздів. Але евакуаційні рейси 8 квітня вирушать зі Слов'янська.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом: "Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
- Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ із Ради ООН із прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Увечері 8 березня кількість загиблих через ракетний обстріл зросла до 52. Ще 109 українців поранено.