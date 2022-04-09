На Донбассе после ракетного удара по вокзалу в Краматорске изменили схему эвакуации

В городе закрыли вокзал из-за повреждений от обстрела – в "Укрзализныце" объяснили, как теперь украинцам выехать из Донбасса

Как проведут эвакуацию после удара по Краматорску / Фото: Коллаж: Сегодня

Вокзал Краматорска приостановил работу после ракетного удара РФ. Теперь эвакуационные поезда будут забирать людей из Славянска, Покровска, а также со станции Новозолотаревка.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Учитывая рост количества атак по гражданским объектам, в том числе по вокзалам, в Украине усилят меры по недопущению скоплений людей вокруг вокзалов, будут разделять потоки пассажиров.

Сейчас Донецкая и Луганская ОВА направляют максимум усилий на эвакуацию прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью.

В УЗ добавили, что полное расписание эвакуационных рейсов опубликуют отдельно.

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Что известно об обстреле Краматорска