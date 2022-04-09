На Донбассе после ракетного удара по вокзалу в Краматорске изменили схему эвакуации

Вокзал Краматорска приостановил работу после ракетного удара РФ. Теперь эвакуационные поезда будут забирать людей из Славянска, Покровска, а также со станции Новозолотаревка.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Учитывая рост количества атак по гражданским объектам, в том числе по вокзалам, в Украине усилят меры по недопущению скоплений людей вокруг вокзалов, будут разделять потоки пассажиров.
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Сейчас Донецкая и Луганская ОВА направляют максимум усилий на эвакуацию прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью.
В УЗ добавили, что полное расписание эвакуационных рейсов опубликуют отдельно.
Что известно об обстреле Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. Изначально было известно о более 30 погибших и 100 раненых.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малазийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".
- Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что целями удара были месть за изгнание РФ из Совета ООН по правам человека, а также срыв эвакуации украинцев.
- Вечером 8 марта количество погибших из-за ракетного обстрела взросло до 52. Еще 109 украинцев оказались ранены.