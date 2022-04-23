Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

На Пасху опасность будет сохраняться — Геращенко

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 16:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Советник главы МВД рассказал, почему РФ планирует обстрелы именно в праздник
Антон Геращенко предупредил, что российские военные усилят атаки 24 апреля
Антон Геращенко предупредил, что российские военные усилят атаки 24 апреля / Фото: Коллаж: Сегодня

Чувствовать себя в безопасности на Пасху украинцы не смогут, поскольку оккупанты не уважают ни христианских праздников, ни прав человека. В этом убежден советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Об этом он рассказал журналистам Людмиле Добровольской и Максиму Сикоре специально для проекта "Украина вместе" в эфире YouTube-канала "Украина 24".

Реклама

"Нельзя быть в покое в праздник. Оккупанты бьют ракетами по всей территории Украины. Единственный путь – это уничтожать оккупантов и их технику. Пока их нога будет в Украине, у нас будет опасно", — подчеркнул советник главы МВД.

Он отметил, что данных о том, планируют ли российские захватчики бомбить украинские храмы, у украинской разведки нет. Впрочем, по мнению Геращенко, опасность остается именно потому, что это Пасха. Несмотря на прямые боевые действия, оккупанты проводят информационно-психологическую операцию. Ее целью является устрашение украинцев.

"Раздувается ненависть и страх. Прямых фактов, что россияне планируют наносить удары по храмам, у меня нет. Но это возможно. Поэтому на вопрос, будет ли безопасно в Украине на праздники, ответ – нет, у нас начиная с 24 февраля – опасно", – объяснил Геращенко.

Опасные места в Украине

Советник министра внутренних дел отметил, что государство не способно обеспечить при посевной безопасность аграриев на линии столкновения и в прилегающих к нему районах.

"Оккупанты заложили кучу мин, поэтому наши трактористы очень рискуют, работая на полях", — подтвердил он.

Геращенко также добавил, что с оккупированных территорий вообще следует выезжать по любому случаю, ведь оккупанты угрожают убивать местных фермеров, заставляя их сеять в пользу РФ.

Реклама

"Считаю, там вообще нужно ограничивать государственную деятельность, чтобы не подвергать людей опасности", — уточнил советник главы МВД.

Геращенко рассказал, что на следующей неделе Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародует карту разминирования в освобожденных Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Кроме того, Антон Геращенко напомнил, что в Украине уже начал работать механизм, который позволит со временем компенсировать не только разбитые врагом здания, но и украденную оккупантами технику.

"Для этого необходимо зайти в "Дію" и заполнить там соответствующую форму-анкету, указав, что именно было повреждено. Уже 96 тысяч украинцев это сделали", — отчитался Геращенко.

Компенсация будет происходить за счет замороженных на международных счетах сотен миллиардов долларов РФ, сказал он.

Реклама

"Мы победим, враг будет разбит. Победа будет за нами!" – убежден советник главы МВД.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39746.76

Binance Coin (BNB)

405.91

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

106.77

Theta (THETA)

3.13

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.83

Мраморные яйца на Пасху
Узнать
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять