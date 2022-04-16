На Сході ЗСУ знищили за добу 16 окупантів та їхню техніку

За добу 16 квітня українські військові дали відсіч російським окупантам. Внаслідок цього наші захисники ліквідували 16 солдатів РФ.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським окупантам. Зокрема, 16 квітня, наші захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника складають:
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особового складу – 16
БМП – 2
артилерійських систем – 4
АТ – 2
БПЛА – 3
ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських окупантів – Генштаб
Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад 20 тисяч особового складу та багато військової техніки — кількість підрахував Генеральний штаб Збройних Сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 20 100 осіб;
- танків ‒ 762 одиниць;
- бойових броньованих машин – 1982 одиниць;
- артилерійських систем – 371 одиниця;
- РСЗВ – 125 одиниць;
- засоби ППО – 66 одиниць;
- літаків – 163 одиниць;
- вертольотів – 145 одиниць;
- автомобільної техніки – 1458 одиниць;
- кораблі/катери – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць;
- спеціальна техніка – 26 одиниць;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.
У Генштабі наголосили, що ці дані ще уточнюються.