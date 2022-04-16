На Сході ЗСУ знищили за добу 16 окупантів та їхню техніку

Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським окупантам

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

За добу 16 квітня українські військові дали відсіч російським окупантам. Внаслідок цього наші захисники ліквідували 16 солдатів РФ.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

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Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч російським окупантам. Зокрема, 16 квітня, наші захисники відбили 1 атаку ворога. Втрати противника складають:

особового складу – 16

БМП – 2 Реклама

артилерійських систем – 4

АТ – 2

БПЛА – 3 Реклама

ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських окупантів – Генштаб

Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад 20 тисяч особового складу та багато військової техніки — кількість підрахував Генеральний штаб Збройних Сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 20 100 осіб;

танків ‒ 762 одиниць;

бойових броньованих машин – 1982 одиниць;

артилерійських систем – 371 одиниця;

РСЗВ – 125 одиниць;

засоби ППО – 66 одиниць;

літаків – 163 одиниць;

вертольотів – 145 одиниць;

автомобільної техніки – 1458 одиниць;

кораблі/катери – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць;

спеціальна техніка – 26 одиниць;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генштабі наголосили, що ці дані ще уточнюються.

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