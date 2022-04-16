ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських окупантів — Генштаб

Українське командування відзвітувало про втрати армії РФ на території нашої країни

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад 20 тисяч особового складу та багато військової техніки — кількість підрахував Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.04 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 20100 осіб,

танків ‒ 762 одиниць,

бойових броньованих машин – 1982 одиниць,

артилерійських систем / artillery systems – 371 одиниця,

РСЗВ – 125 одиниць,

засоби ППО – 66 одиниць,

літаків – 163 одиниць,

вертольотів – 145 одиниць,

автомобільної техніки – 1458 одиниць,

кораблі/катери – 8 одиниць,

цистерн з ПММ – 76 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць,

спеціальна техніка – 26 одиниць,

пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генштабі наголосили, що ці дані ще уточнюються.

Росія відправляє застарілу техніку

Росія почала постачати для війни в Україні стару техніку, яка вже була списана – про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, помічені машини та установки 60-х років, які залишалися лише у застарілих військових частинах.

"Немає техніки! Є проблеми з технікою, зараз це замиготіло, і можна говорити про фактичні підтвердження. БТР-60 і "Град-1" — це далі вже нікуди падати. Ось і вся історія. Це кінець війни, вона програна Росією", — сказав він.

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