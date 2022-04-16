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ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських окупантів — Генштаб

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 квітня, 11:51
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Українське командування відзвітувало про втрати армії РФ на території нашої країни
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила понад 20 тисяч особового складу та багато військової техніки — кількість підрахував Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.04 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 20100 осіб,
  • танків ‒ 762 одиниць,
  • бойових броньованих машин – 1982 одиниць,
  • артилерійських систем / artillery systems – 371 одиниця,
  • РСЗВ – 125 одиниць,
  • засоби ППО – 66 одиниць,
  • літаків – 163 одиниць,
  • вертольотів – 145 одиниць,
  • автомобільної техніки – 1458 одиниць,
  • кораблі/катери – 8 одиниць,
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць,
  • спеціальна техніка – 26 одиниць,
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

У Генштабі наголосили, що ці дані ще уточнюються.

Росія відправляє застарілу техніку

Росія почала постачати для війни в Україні стару техніку, яка вже була списана – про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, помічені машини та установки 60-х років, які залишалися лише у застарілих військових частинах.

"Немає техніки! Є проблеми з технікою, зараз це замиготіло, і можна говорити про фактичні підтвердження. БТР-60 і "Град-1" — це далі вже нікуди падати. Ось і вся історія. Це кінець війни, вона програна Росією", — сказав він.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 16 квітня
1
Особовий склад 20100
Особовий склад
2
Літаки 163
Літаки
3
Гелікоптери 145
Гелікоптери
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артилерія 371
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 125
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 138
БПЛА
11
Катери 8
Катери
12
Транспорт 1458
Транспорт
Докладніше
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Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

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1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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