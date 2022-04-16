На Востоке ВСУ уничтожили за сутки 16 оккупантов и их технику

За сутки 16 апреля украинские военные дали отпор российским оккупантам. В результате наши защитники ликвидировали 16 солдат РФ.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским оккупантам. В частности, 16 апреля наши защитники отазили 1 атаку врага. Потери противника составляют:
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- личного состава – 16
- БМП – 2
- артиллерийских систем – 4
- АТ – 2
- БПЛА – 3
ВСУ уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов — Генштаб
Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла более 20 тысяч личного состава и много военной техники – количество подсчитал Генеральный штаб вооруженных Сил Украины. Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 20 100 человек;
- танков ‒ 762 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1982 единиц;
- артиллерийских систем – 371 единица;
- РСЗО – 125 единиц;
- средства ПВО – 66 единиц;
- самолетов – 163 единиц;
- вертолетов – 145 единиц;
- автомобильной техники – 1458 единиц;
- корабли/катера – 8 единиц;
- цистерн с ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;
- специальная техника – 26 единиц;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
В Генштабе отметили, что эти данные еще уточняются.