Наливали воду в чоботи й днями тримали на морозі: перші свідчення звільнених з полону РФ українців

Людей одягали в форму полонених, підстригали волосся та катували

Ув'язнених змушували лежати обличчям до землі на морозі по три-чотири дні. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

Українські громадяни, які були в російському полоні, після повернення в Україну розповіли про приниження та нелюдські умови утримання.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Звірства окупантів

За її словами, серед визволених людей є важкопоранені, з сепсисом та ампутованими кінцівками.

"Під час захоплення в полон рашисти забирали в українських чоловіків чоботи, наповнювали їх водою і знову взували. Після цього в'язнів змушували лежати обличчям до землі на морозі по три-чотири дні. З обмороженими кінцівками та зав’язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО №1 – тюрми російського міста Курськ, де їм не надавалася жодна медична допомога", – сказала Денісова.

Крім цього, українців одягали в форму полонених, підстригали волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів.

"Допити відбувалися два-три рази на день, після чого чоловіків жорстоко били, а згодом змушували підписати документи про те, що з ними добре поводилися", – написала омбудсмен.

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Коли окупанти вирішили обміняти важкохворих, з ампутованими внаслідок обморожень кінцівками та пальцями ніг людей, то через відсутність карет швидкої допомоги везли їх на обмін протягом п'яти годин на вантажних залізничних платформах.

Нагадаємо, в Київській області поліцейські виявили вже 1187 тіл мирних жителів, які загинули від рук окупантів. З них 412 – це тіла закатованих та вбитих мешканців Бучі.

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