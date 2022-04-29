В Маріуполі окупанти видають новонародженим свідоцтва "ДНР"

Російські окупанти видають новонародженим маріупольцям свідоцтва про народження невизнаного псевдодержавного утворення "ДНР".
Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Свідоцтва "ДНР"
За її словами, 23 квітня в Маріуполі окупанти видали таке свідоцтво новонародженому хлопчику, мати якого не змогла евакуюватися на безпечну територію України.
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"Фактично видачею цього "папірця" дитину позбавили будь-якого громадянства. Такі дії РФ порушують права дітей, закріплені Конвенцією ООН про права дитини, зокрема статтю 8, якою передбачено право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки", – зазначила Людмила Денісова.
Також Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну, щоб вона врахувала ці факти порушень прав дитини.
Нагадаємо, Людмила Денісова також заявила, що російські окупанти в Маріуполі через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."