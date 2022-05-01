Наливали воду в сапоги и днями держали на морозе: первые показания освобожденных из плена РФ украинцев

Украинские граждане, которые были в российском плену, после возвращения в Украину рассказали об унижениях и бесчеловечных условиях содержания.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Зверства оккупантов
По ее словам, среди освобожденных людей есть тяжелораненые, с сепсисом и ампутированными конечностями.
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"Во время захвата в плен рашисты забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого заключенных заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня. С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО №1 – тюрьму российского города Курск, где им не предоставлялась ни одна медицинская помощь", – сказала Денисова.
Кроме этого, украинцев одевали в форму пленных, подстригали волосы, пытали, заставляли учить патриотические российские песни и исполнять их для своих надзирателей.
"Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а впоследствии заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались", – написала омбудсмен.
Когда оккупанты решили обменять тяжелобольных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног людей, то из-за отсутствия карет скорой помощи везли их на обмен в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах.
Напомним, в Киевской области полицейские обнаружили уже 1187 тел мирных жителей, которые погибли от рук оккупантов. Из них 412 – тела замученных и убитых жителей Бучи.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."