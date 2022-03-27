Нам не дали вивезти з Маріуполя ні трупи, ні поранених – Зеленський

За словами президента, українські військові захищають місто, поранених та мертвих, яких вони хочуть поховати

Українські військові захищають Маріуполь та місцевих жителів. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у Маріуполі українські військові не можуть залишити навіть мертвих російських солдатів. Водночас окупанти не дають вивезти із міста ні трупи, ні поранених.

Про це глава держави повідомив в інтерв'ю російським виданням.

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"Наші військові не готові залишити навіть мертвих російських військових. Вийти і десь, вибачте, не хочу так говорити... Десь поховати, закопати як сміття — вони не готові. Причому, не офіцерів, а всіх", – сказав президент України.

Зеленський зазначив, що українські військові захищають місто, поранених та мертвих, яких вони хочуть поховати.

"Ми просили їх дозволити нам вивезти трупи. Нам не дали вивезти ні трупи, ні поранених, нікого. Я не знаю, чи везуть вони російських солдатів — в інший бік, куди вони вивозили наших дітей. Це мені невідомо. Інформація різна, і вона теж має блукаючий характер, з погляду правди та справедливості, тому я не готовий підписатися під цими словами. Але решта, що ви почули, це правда", – додав глава держави.

Українські військові відмовилися покидати Маріуполь – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всередині окупованого Маріуполя є наші війська та вони відмовилися залишати місто.

"Усередині Маріуполя є наші війська. Це щодо того, чому інформаційний хаос. Бо всередину там, де вони можуть залізти, там вони й зайшли, російські війська. А в якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, котрі відмовилися виходити на їхні заклики. Мало того, сім'ї цих хлопців зверталися до мене. Я розмовляв із цими хлопцями. Я говорю з ними – ну, раз на два дні точно виходжу на зв'язок, дуже намагаюся знаходити на це час, для мене це важливо. Я їм кажу, що я все розумію, хлопців, ми обов'язково повернемося… Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно там бути — і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що він дав право вибору військовим, але вони заявили, що не можуть покинути Маріуполь, оскільки там поранені люди, і вони їх не покинуть.

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"Я їм надав право вибору. Вони сказали: "Ми не можемо покинути місто. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих". Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи – їх ніхто не прибирає – російських солдатів та громадян України. Усіх. Це натовпи… Не натовпи, вибачте. Я не можу про людей сказати "купи". Не можу знайти правильне російське слово. Я просто не знаю", – підсумував Зеленський.

Ситуація у Маріуполі:

Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.