"Жодного метра": Синегубов розповів про перебіг боїв під Харковом

Окупанти зазнають втрат у живій силі та техніці, їхній наступ забуксував

Олег Синєгубов розповів, що у Харківській області війська РФ вдалося зупинити / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області просування окупантів зупинилося, за останні дні їм не вдалося захопити нові території.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі каналу "Україна 24" в рамках єдиного телемарафону, передає Telegram-канал "Сьогодні".

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Синєгубов зазначив, що лінія фронту на Харківщині залишається незмінною і росіяни не захопили "жодного метра території" в області. При цьому ЗСУ намагаються й надалі звільняти населені пункти. ЗС РФ постійно атакують позиції українських сил, намагаються проривати їх, але зазнають втрат у живій силі та техніці, після чого відступають на раніше зайняті позиції.

За інформацією голови ОВА, зараз ведуться активні бойові дії на північ та північний схід від Харкова, а також на Ізюмському напрямку.

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Путін збирається анексувати Харківську область – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що РФ планує анексувати Харківську область

Окупаційна влада Харківської області, що підтримується РФ, заявила, що область є "невід'ємною частиною російської землі" і презентувала свій прапор із зображенням російського імператорського двоголового орла і символів з харківського герба XVIII ст.

Своєю чергою, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що перспектива наступу окупантів на Харків існує. Проте, найімовірніше, загарбників туди не відправлять.