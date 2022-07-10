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СЕГОДНЯ Страна Подробности

"Ни одного метра": Синегубов рассказал о ходе боев под Харьковом

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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10 июля, 18:17
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Оккупанты несут потери в живой силе и технике, их наступление забуксовало
Олег Синегубов рассказал, что в Харьковской области войска РФ удалось остановить
Олег Синегубов рассказал, что в Харьковской области войска РФ удалось остановить / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области продвижение оккупантов остановилось, за последние дни им не удалось захватить новые территории.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире канала "Украина 24" в рамках единого телемарафона, передает Telegram-канал "Сегодня".

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Синегубов отметил, что линия фронта в Харьковской области остается неизменной и россияне не захватили "ни одного метра территории" в области. При этом ВСУ пытаются и дальше освобождать населенные пункты. ВС РФ постоянно атакуют позиции украинских сил, пытаются прорывать их, но несут потери в живой силе и технике, после чего отступают на ранее занятые позиции.

По информации главы ОВА, сейчас ведутся активные боевые действия на север и северо-восток от Харькова, а также на Изюмском направлении.

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Путин собирается аннексировать Харьковскую область – ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что РФ планирует аннексировать Харьковскую область.

Поддерживаемые РФ оккупационные власти Харьковской области заявили, что область является "неотъемлемой частью российской земли" и презентовали свой флаг с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что перспектива наступления оккупантов на Харьков существует. Однако, вероятнее всего, захватчиков туда не отправят.

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Герої не вмирають!

Меткий ракетчик… Дмитрий Васильев – подполковник-артиллерист, командир дивизиона 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара». С первых дней российского вторжения участвовал в боях. Его дивизион стал одним из самых эффективных ракетных подразделений ВСУ во время войны. Попал под вражеский обстрел в Запорожской области, умер от полученных ранений. Герой Украины. Посмертно.

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Язык денег
Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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