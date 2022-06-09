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Цю історію перекажуть наші діти: пілот про перший рейд на "Азовсталь"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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9 червня, 17:50
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Для введення ворога в оману було проведено складну операцію з дезінформації противника
Захисники "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"
Захисники "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

Впродовж тривалого часу захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі перебували в облозі російських військ. Бракувало боєприпасів, їжі та медикаментів, а кількість тяжкопоранених зростала щодня. Учасник операції з надання повітряної допомоги захисникам на заводі розповів про її деталі.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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ГУР розробило план допомоги захисникам із застосуванням вертольотів, який американські журналісти оцінили як зухвалий і дуже ризикований.

"Важливість першого польоту полягала в тому, що багато людей дивилися на цю операцію як на неможливу, тому ми хотіли показати іншим льотчикам та військовим, що це можливо", – розповів воїн із позивним "Флінт".

Усі учасники операції усвідомлювали її небезпеку. Щоб завантажити більше корисного вантажу з вертольотів, зняли озброєння, щоб знизити їх вагу.

Пілот, який погодився на операцію, мав особисту причину.

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"Його дружина була бойовим медиком на "Азовсталі". Вона працювала з тяжкопораненими бійцями, і завданням першого польоту була евакуація тяжкопоранених, а також її з території заводу", – розповів "Флінт".

Дістатись заводу було непросто. Швидкий та низький політ над місцевістю з горами та перешкодами, такими як дерева та телефонні дроти, вимагали великої майстерності пілота.

Крім того, в деяких випадках рейси здійснювалися вночі за допомогою приладів нічного бачення. Це вимагало від пілотів досвіду користування ними.

"Перше прибуття вертольотів здивувало захисників "Азовсталі". Вони сказали, що ми не знаємо місця вашого відправлення, але ви прилетіли до нас з неба. Це особливі емоції, коли після повернення, ти віддаєш пораненим лікарям і розумієш, що зробив щось абсолютно неможливе . Ви відчуваєте гордість та щастя за своїх людей", – розповів "Флінт" про свій емоційний стан після приземлення.

Наступні польоти ставали дедалі складнішими, росіяни почали посилювати свою протиповітряну оборону.

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"Під час другого польоту гелікоптер обстріляли, але він зміг досягти точки заправки і успішно здійснив посадку", – каже "Флінт".

Намагаючись оминати російську ППО, льотчики змінювали маршрути, то літаючи над землею, то над водою.

"Мені відома ситуація, коли наш вертоліт пролетів між двома російськими кораблями, а потім повернув праворуч і перемістився над морем на територію України", – згадав.

"Про ці операції потрібно писати книги та знімати фільми про останнє місце оборони Маріуполя. І я думаю, що цю історію перекажуть наші діти", – каже український воїн.

Захист "Азовсталі"

Українські військові у Маріуполі понад 80 днів утримували оборону "Азовсталі", після чого військове командування наказало зберегти особовий склад захисників. Бійці склали зброю, їх вивезли на окуповані території Донбасу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що евакуйованих захисників Маріуполя повинні звільнити за процедурою обміну.

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Рвався туди, де найстрашніше… Віктор Понятенко - боєць морської піхоти ВСУ. До війни - знаний боксер, чемпіон Європи серед молоді, срібний призер кубку України, майстер кулачних боїв. З перших днів війни - на фронті, в найгарячіших точках, куди сам завжди просився. Загинув від кулі ворога під час виконання бойового завдання.

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