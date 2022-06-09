Эту историю перескажут наши дети: пилот о первом рейде на "Азовсталь"

Для введения врага в заблуждение была проведена сложная операция по дезинформации противника

Защитники "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

В течение длительного времени защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе находились в осаде российских войск. Не хватало боеприпасов, еды и медикаментов, а количество тяжелораненых росло каждый день. Участник операции по оказанию воздушной помощи защитникам на заводе рассказал о ее деталях.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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ГУР разработало план помощи защитникам с применением вертолетов, который американские журналисты оценили, как дерзкий и очень рискованный.

"Важность первого полета заключалась в том, что многие люди смотрели на эту операцию как на невозможную, поэтому мы хотели показать другим летчикам и военным, что это возможно", – рассказал воин с позывным "Флинт".

Все участники операции осознавали ее опасность. Чтобы загрузить больше полезного груза с вертолетов сняли вооружение, чтобы снизить их вес.

Пилот, согласившийся на операцию, имел личную причину.

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"Его жена была боевым медиком на "Азовстали". Она работала с тяжелоранеными бойцами, и задачей первого полета была эвакуация тяжелораненых, а также ее с территории завода", – рассказал "Флинт".

Добраться до завода было непросто. Быстрый и низкий полет над местностью с горами и препятствиями, такими как деревья и телефонные провода, требовали большого мастерства пилота.

Кроме того, в некоторых случаях рейсы совершались ночью с помощью приборов ночного видения. Это требовало от пилотов опыта пользования ими.

"Первое прибытие вертолетов удивило защитников "Азовстали". Они сказали, что мы не знаем места вашего отправления, но вы прилетели к нам с неба. Это совершенно особенные эмоции, когда после возвращения, ты отдаешь раненым врачам и понимаешь, что сделал что-то совершенно невозможное. Вы чувствуете гордость и счастье за своих людей", – рассказал "Флинт" о своем эмоциональном состоянии после приземления.

Следующие полеты становились все сложнее, россияне начали усиливать свою противовоздушную оборону.

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"Во время второго полета вертолет обстреляли, но он смог достичь точки заправки и успешно совершил посадку", – говорит "Флинт".

Пытаясь обходить российскую ПВО, летчики меняли маршруты, то летая над землей, то над водой.

"Мне известна ситуация, когда наш вертолет пролетел между двумя российскими кораблями, а затем повернул направо и переместился над морем на территорию Украины", – вспомнил он.

"Об этих операциях нужно писать книги и снимать фильмы о последнем месте обороны Мариуполя. И я думаю, что эту историю перескажут наши дети", – говорит украинский воин.

Защита "Азовстали"

Украинские военные в Мариуполе более 80 дней удерживали оборону "Азовстали", после чего военное командование приказало сохранить личный состав защитников. Бойцы сложили оружие, их вывезли на оккупированные территории Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эвакуированных защитников Мариуполя должны освободить по процедуре обмена.

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