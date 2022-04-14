Обстрел вокзала в Краматорске: в больнице умерли еще два ребенка

Число детей, погибших при атаке на вокзал города, увеличилось до семи

Количество жертв обстрела увеличилось / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области, увеличилось до семи. В больнице скончались еще два ребенка, сообщает Офис генпрокурора Украины.

Также при фиксации уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории Гостомеля и Бучи в Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

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Всего за время войны в Украине 197 детей погибли и 351 ребенок получил ранения различной степени тяжести в Украине. Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Обстрел Краматорска