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Обговорення шостого пакета санкцій ЄС проти РФ, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 6 травня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 травня, 06:00
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У ЄС зберуться й обговорять нові санкції проти Росії, а "Укрзалізниця" продовжить евакуацію населення
Важливі події 6 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 6 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 6 травня посли Європейського союзу обговорять та, можливо, схвалять шостий пакет санкцій проти Російської Федерації. Зокрема, обмеження можуть ввести проти ймовірної коханки президента РФ Володимира Путіна — Аліни Кабаєвої. Крім того, на сьогодні запланована евакуація українців з гарячих точок.

В ЄС обговорять шостий пакет санкцій проти Росії

6 травня посли Європейського союзу зберуться для того, щоб обговорити шостий пакет санкцій проти РФ. Уже сьогодні його можуть ухвалити. Зокрема, в ЄС пропонують запровадити обмеження проти колишньої російської гімнастки Аліни Кабаєвої, яку називають ймовірною коханкою президента Російської Федерації Володимира Путіна.

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У документі ЄС зазначено, що Кабаєва "тісно пов'язана" з Путіним і очолює російську Національну медіагрупу, яка володіє частками майже в усіх основних росЗМІ, що розповсюджують кремлівську пропаганду

Список санкцій проти РФ ще має бути схвалений урядами країн ЄС і може змінитись перед ухваленням остаточного рішення. Пакет також включає заходи з поетапної відмови від імпорту російської нафти до кінця року.

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. На сьогодні, 6 травня, перевізник призначив один потяг:

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  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів

В "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення може змінюватись.

Крім того, на сьогодні запланована евакуація населення з Маріуполя. Збір людей оголошено на 12:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

"6 травня буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12:00", – повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

У Рівному попрощаються із 23-річним офіцером, який загинув на передовій

6 травня у місті Рівному поховають 23-річного прикордонника, старшого лейтенанта Артема Супруна.

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Громадська панахида та прощання відбудуться об 11.00 на площі перед Покровським собором міста, об 11.30 розпочнеться заупокійна служба. Поховають його на кладовищі "Нове" у Рівному.

Зазначимо, що Артем Супрун помер на передовій у Запорізькій області.

У Кропивницькому збиратимуть гроші для переселенців, граючи в комп’ютерні ігри

У Кропивницькому відбудеться благодійний кіберспортивний турнір, організатори та учасники якого збиратимуть гроші на подушки для переселенців. Гратимуть у футбол.

Благодійний кіберспортивний турнір з FIFA22 відбудеться в одному з кропивницьких пабів на вулиці Архітектора Паученка. Вартість участі в турнірі – 150 гривень. Це середня ціна подушки, сказав співорганізатор турніру Олександр Лещенко.

"В теплу пору року ковдри і теплий одяг втрачають актуальність. А подушки актуальні завжди, і серед запитів переселенців вони завжди є. Тому, якщо не гроші, то внеском з учасника може стати одна нова подушка. Гроші ж також витратимо на подушки", — розповів співорганізатор турніру.

В турнірі немає вікових обмежень, участь взяти можуть усі охочі, попередньо зареєструвавшись. Учасники гратимуть або один проти одного, обравши собі команду, або збірною України проти комп’ютера, який гратиме збірною Росії.

Переможець турніру отримає подарунковий сертифікат на суму 300 гривень від організаторів

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Особовий склад
2
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Літаки
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Гелікоптери 155
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ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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