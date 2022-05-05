Україна підтвердила новий етап евакуації з Маріуполя

Вивезення цивільних людей із заблокованого окупантами міста заплановане на 6 травня

Евакуація з Маріуполя відбудеться 6 травня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська сторона підтверджує черговий етап евакуації з Маріуполя. Він відбудеться 6 травня.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

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Збір людей оголошено на 12:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

"Завтра, 06 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", – повідомила Верещук.

В ООН заявили про третю операція з евакуації з "Азовсталі"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив про те, що триває третя операція з евакуації із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

За його словами, вже проведено два безпечні етапи евакуації цивільних у Маріуполі, під час яких майже 500 мирним жителям допомогли залишити місто.

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Гутерріш відмовився повідомити подробиці про нову операцію, "щоб не підірвати можливий успіх".

"Я сподіваюся, що продовження координації з Москвою та Києвом призведе до більшої кількості гуманітарних пауз, щоб дозволити цивільному населенню безпечно пройти з місця бойових дій і допомогти надати допомогу тим, хто її гостро потребує", – сказав Гутерріш.

Він додав, що в ООН мають зробити "все можливе, щоб визволити людей із цього пекла".

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