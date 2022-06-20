Офіційно! Суд заборонив партію ОПЗЖ в Україні

Суд прийняв рішення про заборону "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ).
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Суд прийняв рішення про заборону "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ).
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