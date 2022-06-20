Офіційно! Суд заборонив партію ОПЗЖ в Україні

Нескорені

Два Александри - командир екіпажу та льотчик-штурман вертольоту. Це лише двоє з команди героїчних пілотів ЗСУ, які брали участь у “пекельных рейдах” у Маріуполь, щоб допомогти українським захисникам “Азовсталі” та евакуювати поранених…

Подробиці унікальної операції