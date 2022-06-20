Официально! Суд запретил партию ОПЗЖ в Украине

Непокоренные

Два Александра – командир экипажа и летчик-штурман вертолета. Это только двое из команды героических пилотов ВСУ, участвовавших в "адских рейдах" в Мариуполь, чтобы помочь украинским защитникам "Азовстали" и эвакуировать раненых…

Подробности уникальной операции