Официально! Суд запретил партию ОПЗЖ в Украине

Суд принял решение о запрете "Оппозиционной платформы – За життя" (ОПЗЖ).
Новость дополняется
Суд принял решение о запрете "Оппозиционной платформы – За життя" (ОПЗЖ).
Новость дополняется
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