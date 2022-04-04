Окупантів РФ командування обманює на гроші. Розвідка України видобула секретні документи

Російським окупантам навіть не платять за те, що вони воюють проти нашої країни

Військові РФ не отримують обіцяні їм грошові виплати/Фото: колаж: "Сьогодні"

Генеральний штаб ЗСУ отримав чергові підтвердження проблем в армії російських окупантів. Військові РФ не отримують обіцяні їм грошові виплати.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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В телеграмі, адресованій командирам дев’яти військових частин, висловлюється обурення щодо звернення російських військовослужбовців до центральних органів військового управління. Як випливає з документа, окупантам обмежують грошові виплати, обіцяючи натомість надати додаткові вихідні. При цьому, забороняють скаржитися на відсутність фінансування та навіть призначають провадження щодо таких спроб.

У документі також йдеться, що при перевірці учасників російсько-української війни були виявлені незаконно направлені в Україну строковики. Втім, документ не містить вказівок повернути солдат додому. Також російське командування наказує скласти окремий список військовослужбовців, які відмовились брати участь у бойових діях проти України. Документ підписаний заступником командувача південного військового округу Петром Гібертом.

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Росія терміново готує заміну вбитим офіцерам

Втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити офіцерами вищих військових навчальних закладів. За наявною інформацією, у військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, терміново готують офіцерів до заміщення посад у бойових військових частинах.

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