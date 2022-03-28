Окупанти беруть у полон водіїв гуманітарного транспорту: Кім розповів про ситуацію у Миколаївській області

В Снігурівці Миколаївській області російські окупанти затримують та беруть у полон водіїв гуманітарного транспорту. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону UA Разом, повідомляє Telegram-канал Україна 24 у понеділок, 28 березня.
"У Снігурівці обмежений вільний доступ для пересування цивільних осіб. Окупанти обшукують людей та відпускають, а водіїв гуманітарного транспорту, який їде з Миколаєва, вони затримують та беруть у полон", – сказав губернатор.
За його словами, бійці ВСУ забезпечує охорону та прикриття гуманітарним вантажам та автомобілям цивільних осіб під час пересування між населеними пунктами області.
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"У нас створено мережу і ми готові поїхати в будь-яку точку, куди нам дозволять виїхати окупанти", – додав Кім.
Голова Миколаївської ОВ також зазначив, що в деяких містах регіону відсутня електрика.
"Ми готові включити електрику в деякі населені пункти, але не можемо цього зробити, тому що там перебуває ворог і ми включимо електрики йому", – пояснив Віталій Кім.
Раніше Віталій Кім розповів про те, яку небезпеку представляють диверсанти.
Також Кім поінформував про цілодобових тривогах у Миколаєві.