Оккупанты берут в плен водителей гуманитарного транспорта: Ким рассказал о ситуации в Николаевской области

В Снигиревке ограничен свободный доступ для передвижения гражданских лиц

Под Николаевом оккупанты берут в плен водителей гуманитарного транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В Снигиревке Николаевской области российские оккупанты задерживают и берут в плен водителей гуманитарного транспорта. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона UA Вместе, сообщает Telegram-канал Украина 24 в понедельник, 28 марта.

"В Снигиревке ограничен свободный доступ для передвижения гражданских лиц. Оккупанты обыскивают людей и отпускают, а водителей гуманитарного транспорта, который едет из Николаева, они задерживают и берут в плен", – сказал губернатор.

Реклама

По его словам, бойцы ВСУ обеспечивает охрану и прикрытие гуманитарным грузам и автомобилям гражданских лиц во время передвижения между населенными пунктами области.

"У нас создана сеть и мы готовы уехать в любую точку, куда нам разрешат уехать оккупанты", – добавил Ким.

Глава Николаевской ОВА также отметил, что в некоторых городах региона отсутствует электричество.

Реклама

"Мы готовы включит электричество в некоторые населенные пункты, но не можем этого сделать, так как там находится враг и мы включим электричества ему", – объяснил Виталий Ким.

Ранее Виталий Ким рассказал о том, какую опасность представляют диверсанты.

Реклама

Также Ким проинформировал о круглосуточных тревогах в Николаеве.