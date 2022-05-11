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Окупанти безуспішно атакують Рубіжне та Лиман, ЗСУ відбили у них селище – Генштаб

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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11 травня, 19:48
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Армія Росії проводить перегрупування
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На 77-му добу героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню противник продовжує спроби просунутися на Слобожанському та Донецькому напрямах. Проте ЗСУ дає гідну відсіч.

Донбас

Найбільшу активність окупанти виявляють на Слобожанському та Донецькому напрямках. Ведеться постійний обстріл позицій наших військ, агресор збільшив інтенсивність ведення повітряної розвідки з застосуванням БПЛА.

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Противник намагається отримати повний контроль над містом Рубіжне і наступає у напрямі населеного пункту Лиман. Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до проведення наступу у напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка.

На Бахмутському напрямі ворог також готується до наступу. Російські загарбники продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ у районах Світлодарськ та Троїцьке. Противник спробував штурмувати наші позиції у районі Горіхового та Тошківки. Тут він не мав успіху.

Харківщина

11 травня на Харківському напрямку противник не наступав. Підрозділи окупантів перейшли до оборони, щоб зупинити просування наших сил. У ході успішних дій підрозділів ЗСУ звільнено населений пункт Питомник.

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У Слов'янському напрямі основні зусилля ворога зосереджувалися на підготовці чергової спроби наступу. Окупанти поповнювали запаси матеріально-технічних засобів.

На тимчасово окупованій території Харківської області російська армія глушила мережі стільникового зв'язку, маючи намір таким чином запобігти передачі інформації про переміщення своїх сил нашим підрозділам. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишаються без електроенергії та води. Окупанти заборонили виїзд на територію, підконтрольну Україні.

Маріуполь

У Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

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На Криворізькому та Миколаївському напрямах ворог активних бойових дій не проводив, проте обстрілював наші підрозділи з підствольної артилерії та мінометів. Він зміцнює захоплені позиції.

Моря

У Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника виконують завдання ізоляції районів бойових дій та розвідки. Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об'єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.

Втрати ворога

  • Ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією Генштабу, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил РФ, які воюють в Україні, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".
  • Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 11 травня, кількість загиблих ворожих солдатів становила 26 350 людей. Росія вже втратила 200 своїх військових літаків та 160 вертольотів.
  • 11 травня наші десантники з Житомирської області збили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52, який літав у небі над Харківською областю.

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