Окупанти бомблять Маріуполь і готують морський десант – Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує ативно йти в атаку на сході

Росія активно перекидає на терирторію України нові підрозділи / Фото: Колаж: Сьогодні

Розпочалася 53 доба війни Росії против України. Окупанти продовжують завдавати авіаударів по Маріуполю і готують морську піхоту до проведення десантної операції.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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"Триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил Російської Федерації, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас, змогли накопичити значні запаси боєприпасів. У підрозділах окупантів, що знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального, що постачається та харчування", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі розповіли про поточну ситуацію на основних напрямках:

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей.

противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей. На Сіверському напрямку зберігається імовірність ракетних ударів та здійснення артилерійських обстрілів з території Російської Федерації по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях.

зберігається імовірність ракетних ударів та здійснення артилерійських обстрілів з території Російської Федерації по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях. На Слобожанському напрямку змін у складі та положенні сил противника не відзначається. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів.

змін у складі та положенні сил противника не відзначається. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту. Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється.

ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту. Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється. На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. За наявною інформацією у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участтю представників ФСБ Росії, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій.

Також повідомляється, що на тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку військовослужбовців РФ стосовно цивільного населення, що заохочуються їх військовим командуванням.

"На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак ворога, знищено 15 танків, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки, а також 3 артилерійські системи противника. Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу уражено 13 повітряних цілей: 1 літак, 1 вертоліт, 5 БПЛА та 6 крилатих ракет.

ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, станом на минулу добу загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

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