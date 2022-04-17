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Окупанти бомблять Маріуполь і готують морський десант – Генштаб ЗСУ

Павло Заяць Павло Заяць
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17 квітня, 07:40
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Ворог продовжує ативно йти в атаку на сході
Росія активно перекидає на терирторію України нові підрозділи
Росія активно перекидає на терирторію України нові підрозділи / Фото: Колаж: Сьогодні

Розпочалася 53 доба війни Росії против України. Окупанти продовжують завдавати авіаударів по Маріуполю і готують морську піхоту до проведення десантної операції.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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"Триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил Російської Федерації, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас, змогли накопичити значні запаси боєприпасів. У підрозділах окупантів, що знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального, що постачається та харчування", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі розповіли про поточну ситуацію на основних напрямках:

  • На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону на територіях Брестської та Гомельської областей.
  • На Сіверському напрямку зберігається імовірність ракетних ударів та здійснення артилерійських обстрілів з території Російської Федерації по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській та Сумській областях.
  • На Слобожанському напрямку змін у складі та положенні сил противника не відзначається. Окупанти продовжують часткове блокування міста Харкова та обстріли його житлових районів.
  • На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Проводив штурмові дії в районі морського порту. Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється.
  • На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. За наявною інформацією у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участтю представників ФСБ Росії, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій.

Також повідомляється, що на тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку військовослужбовців РФ стосовно цивільного населення, що заохочуються їх військовим командуванням.

"На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак ворога, знищено 15 танків, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки, а також 3 артилерійські системи противника. Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу уражено 13 повітряних цілей: 1 літак, 1 вертоліт, 5 БПЛА та 6 крилатих ракет.

ЗСУ знищили понад 20 тисяч російських окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, станом на минулу добу загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 20 100 осіб;
  • танків ‒ 762 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 1982 одиниць;
  • артилерійських систем – 371 одиниця;
  • РСЗВ – 125 одиниць;
  • засоби ППО – 66 одиниць;
  • літаків – 163 одиниць;
  • вертольотів – 145 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1458 одиниць;
  • кораблі/катери – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 одиниць;
  • спеціальна техніка – 26 одиниць;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 16 квітня
1
Особовий склад 20100
Особовий склад
2
Літаки 163
Літаки
3
Гелікоптери 145
Гелікоптери
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артилерія 371
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 125
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 138
БПЛА
11
Катери 8
Катери
12
Транспорт 1458
Транспорт
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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