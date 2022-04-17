Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Оккупанты бомбят Мариуполь и готовят морской десант – Генштаб ВСУ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 апреля, 07:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Враг продолжает активно идти в атаку на востоке
Россия активно перебрасывает на территорию Украины новые подразделения
Россия активно перебрасывает на территорию Украины новые подразделения / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались 53 сутки войны России против Украины. Оккупанты продолжают наносить авиаудары по Мариуполю и готовят морскую пехоту к проведению десантной операции.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Реклама

"Продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил Российской Федерации имеют значительные проблемы со снабжением. В то же время, смогли накопить значительные запасы боеприпасов. В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питания", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали о текущей ситуации по основным направлениям:

  • На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.
  • На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.
  • На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не наблюдается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов.
  • На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.
  • На Южнобужском направлении главные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, с участием представителей ФСБ России была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.

Также сообщается, что на временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны военнослужащих РФ в отношении гражданского населения, которые поощряются их военным командованием.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак врага, уничтожены 15 танков, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники, а также 3 артиллерийские системы противника. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поражено 13 воздушных целей: 1 самолет, 1 вертолет, 5 БПЛА и 6 крылатых ракет.

ВСУ уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на прошлые сутки общие боевые потери противника ориентировочно составили :

Реклама
  • личного состава – около 20 100 человек;
  • танков – 762 единиц;
  • боевых бронированных машин – 1982 единиц;
  • артиллерийских систем – 371 единица;
  • РСЗО – 125 единиц;
  • средства ПВО – 66 единиц;
  • самолетов – 163 единиц;
  • вертолетов – 145 единиц;
  • автомобильной техники – 1458 единиц;
  • корабли/катера – 8 единиц;
  • цистерн из ГСМ – 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;
  • специальная техника – 26 единиц;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 16 апреля
1
Личный состав 20100
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 145
Вертолеты
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артиллерия 371
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 125
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 138
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1458
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40281.67

Binance Coin (BNB)

415.52

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

113.98

Theta (THETA)

3.01

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.8

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять