Оккупанты бомбят Мариуполь и готовят морской десант – Генштаб ВСУ

Враг продолжает активно идти в атаку на востоке

Россия активно перебрасывает на территорию Украины новые подразделения / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались 53 сутки войны России против Украины. Оккупанты продолжают наносить авиаудары по Мариуполю и готовят морскую пехоту к проведению десантной операции.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

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"Продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил Российской Федерации имеют значительные проблемы со снабжением. В то же время, смогли накопить значительные запасы боеприпасов. В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питания", – говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали о текущей ситуации по основным направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей. На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях. На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не наблюдается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов.

изменений в составе и положении сил противника не наблюдается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов. На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.

враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта. Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется. На Южнобужском направлении главные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, с участием представителей ФСБ России была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.

Также сообщается, что на временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны военнослужащих РФ в отношении гражданского населения, которые поощряются их военным командованием.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 10 атак врага, уничтожены 15 танков, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники, а также 3 артиллерийские системы противника. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки поражено 13 воздушных целей: 1 самолет, 1 вертолет, 5 БПЛА и 6 крылатых ракет.

ВСУ уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на прошлые сутки общие боевые потери противника ориентировочно составили :

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