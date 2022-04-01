Окупанти використовують дітей як живий щит під час переміщення техніки – розвідка

Такі випадки зафіксовані в декількох областях України

Російські військові використовують дітей як заручників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зафіксовані випадки, коли російські окупанти використовують українських дітей як живий щит для військової техніки.

Про це повідомило в Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Дії окупантів

За повідомленнями місцевих мешканців, у селі Новий Биків Чернігівської області окупанти взяли в заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Як зазначається, мета їхніх дій – страхування колони військової техніки на марші.

Крім цього, як повідомляє розвідка, російські військові використовують дітей як заручників – як гарантію, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам.

"Випадки використання дітей як прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях. Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин", – вказали в розвідці.

Нагадаємо, з початку війни в Україні від рук російських загарбників загинуло 153 дітей, а майже 400 дітей постраждали.

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