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Через обстріли окупантів в Україні загинуло 153 дитини – ОГПУ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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1 квітня, 09:57
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Найбільше дітей постраждало у Київській, Донецькій та Харківській областях
Під час війни РФ проти України постраждали діти
Під час війни РФ проти України постраждали діти / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні від рук російських загарбників загинуло 153 дітей, а майже 400 дітей постраждали. Триває робота з встановлення всіх даних щодо постраждалих дітей в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих ворогом територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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"Майже 400 дітей постраждали в Україні з початку збройної агресії Російської Федерації. З них 153 загинуло та більше 245 поранено", – йдеться у повідомленні.

В яких областях постраждали діти

  • Київська – 73,
  • Донецька – 65,
  • Харківська – 53,
  • Чернігівська – 43,
  • Миколаївська – 30,
  • Луганська – 31,
  • Запорізька – 22,
  • Херсонська – 29,
  • м. Київ – 16,
  • Сумська – 16,
  • Житомирська – 15.

Також російські військові 19 березня обстріляли колони цивільних авто, які здійснювали евакуацію "зеленим коридором" з Маріуполя, внаслідок чого загинули батько з дитиною.

"31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з міста Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення", - йдеться у повідомленні.

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А 30 березня внаслідок обстрілів на Чернігівщині двоє дітей отримали поранення.

На Донеччині 31 березня госпіталізували 5 неповнолітніх, які отримали поранення внаслідок обстрілу.

Крім цього, через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти. 83 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ.

Кожна друга дитина України стала біженцем

Через війну кожна друга українська дитина змушена була залишити свою оселю та стати тимчасово переміщеною особою.

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У заяві ЮНІСЕФ йдеться, що 4,3 мільйона дітей було переміщено, що становить понад половину дитячого населення України, яке, за оцінками, становить 7,5 мільйона людей. Серед них понад 1,8 мільйона дітей, перевезених батьками до сусідніх країн як втікачі від війни, та 2,5 мільйона дітей, які є внутрішньо переміщеними особами в Україні.

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Полковник Баранюк Володимир - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка зараз захищає Маріуполь. Організував кругову оборону міста-героя. Завдяки професійності офіцера українські підрозділи не допустили прориву бойових порядків. За особисту мужність і ефективні дії з відбиття атак ворога отримав звання Герой України.
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