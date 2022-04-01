Оккупанты используют детей как живой щит во время перемещения техники – разведка

Такие случаи зафиксированы в нескольких областях Украины

Российские военные используют детей в качестве заложников. / Фото: Коллаж: Сегодня

Зафиксированы случаи, когда российские оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники.

Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Действия оккупантов

По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков Черниговской области оккупанты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Как отмечается, цель их действий – страхование колонны военной техники на марше.

Кроме этого, как сообщает разведка, российские военные используют детей в качестве заложников – как гарантию, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам.

"Случаи использования детей в качестве прикрытия фиксируются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях. Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление", – указали в разведке.

Напомним, с начала войны в Украине от рук российских захватчиков погибли 153 детей, а около 400 детей пострадали.

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