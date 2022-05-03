Окупанти цілодобово штурмують Луганську область, ЗСУ відбили ще 12 атак

Найбільше обстрілів у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній

Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ продовжують відбивати атаки окупантів в Луганській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти цілодобово штурмують населені пункти Луганської області. Найбільше стріляють по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній, Гірській громаді.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Зокрема, п’ять будинків росіяни пошкодили в Сєвєродонецьку, у Гірській громаді – щонайменше 12.

"Однак ми не знаємо, скільки точно на цю хвилину. Бо росіяни штурмують населені пункти громади цілодобово", – сказав Гайдай.

Крім того, згоріло 10 будинків в Оріховому, ще два – в Золотому.

Щодо постраждалих інформацію перевіряють.

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Наслідки обстрілів в Луганській області. Фото: Сергій Гайдай

Евакуація людей ускладнена

Гайдай зазначив, що щодня місцевих жителів намагаються евакуювати.

Сєвєродонецьк за добу витримав вісім артилерійських обстрілів росіян. Ще минулої ночі пошкоджень зазнали три будинки в старих районах міста. Вже вдень зайнялося складське приміщення та було влучення ще у дві багатоповерхівки. В одній з квартир снаряд, на щастя, не розірвався. Його вже знешкодили піротехніки. З-під обстрілів та завалів врятовано три людини.



Загалом упродовж 2 травня росіяни 25 разів відкривали вогонь по житлових масивах Луганщини. Найбільше – по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній, Гірській громаді.

ЗСУ відбили 12 атак за добу

На фронті Луганщини та Донеччини успішно відбито 12 атак ворога.

Знищено шість танків, п’ять артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та вісім автомобілів ворога.



Підрозділи ППО збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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