Окупанти масово вивозять зерно та овочі українців – куди везуть

Окупанти вивозять з тимчасово захоплених територій України зерно та овочі в РФ та окупований Крим. Частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найімовірніша країна призначення вантажу – це Сирія. Втім, вже звідти контрабандою зерно може постачатися в інші країни Близького Сходу.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Крім того, у Пологах Запорізької області у сховищах є зерно та насіння соняшника. Їх готують до транспортування до Російської Федерації. З тимчасово захопленого Енергодара у бік Кам'янки Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських КамАЗів та DAF із зерном. Кінцевий пункт призначення колони – Крим.
"В селі Волохів Яр Харківської області колабораціоністи допомагають окупантам вивозити зерно з ангарів. Зерновози відправляються до російського кордону", – йдеться у повідомленні.
Крім того, 1500 тонн зернових вивезено зерновозами "Кримзернотранс" з Малої Лепетихи Херсонської області на територію Кримського півострова.
У розвідці повідомляють, що існує інформація, що окрім зерна окупанти вивозять до Криму великі обсяги викрадених в Україні овочів: буряк, картопля, капуста.
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