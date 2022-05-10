Оккупанты массово вывозят зерно и овощи украинцев – куда везут

Из-за действий оккупантов в регионах может появиться угроза голода

Украденное из Украины зерно уже в Средиземном море. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупанты вывозят с временно захваченных территорий Украины зерно и овощи в РФ и оккупированный Крым. Часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Наиболее вероятная страна назначения груза – это Сирия. Впрочем, уже оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Кроме того, в Пологах Запорожской области в хранилищах есть зерно и семена подсолнечника. Их готовят к транспортировке в Российскую Федерацию. Из временно захваченного Энергодара в сторону Каменки Днепровской под охраной военных выехала колонна российских КамАЗов и DAF с зерном. Конечный пункт назначения колонны – Крым.

"В селе Волохов Яр Харьковской области коллаборационисты помогают оккупантам государства-террористки вывозить зерно из ангаров. Зерновозы отправляются на российскую границу", – говорится в сообщении.

Кроме того, 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами "Крымзернотранс" из Малой Лепетихи Херсонской области на территорию Крымского полуострова.

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В разведке сообщают, что существует информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей: свеклу, картофель, капусту.

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