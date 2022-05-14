Окупанти почали стирати з лиця землі населені пункти поряд з Попасною — Гайдай

Росіяни зруйнували за добу кілька десятків будинків на Луганщині

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області російські війська зруйнували за добу понад 50 будинків у населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. У Лисичанську потрапили до будівлі заводу. Про ситуацію в регіоні розповів у своєму Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також опублікував фото, на яких помітні наслідки обстрілів.

Реклама

"Приблизно таку кількість житла в цих громадах ми втрачаємо щодня. Слідом за містом Попасна росіяни знищують й прилеглі населені пункти. Їм не потрібні люди та їх домівки – виключно територія, яку ворог перетворює на пустелю. Половина із 30 обстрілів протягом 13 травня зафіксована саме там. Зранку мали щонайменше п’ять зруйнованих будинків у Троїцькому, п’ять – у Вікторівці, 11 – у Комишувасі. Вдень: п’ять – у Новозванівці, п’ять – у Врубівці, 10 – у Золотому. Ближче до вечора: по п’ять у Тошківці та Катеринівці", — розповів він.

Гайдай зазначив, що протягом дня пошкодження отримали сім багатоповерхівок у Сєвєродонецьку та одна у Рубіжному, де також зруйновано два приватні будинки. У Лисичанську внаслідок артилерійського обстрілу росіян сталася руйнація адміністративної будівлі заводу гумових технічних виробів.

Реклама

При цьому в районі Рубіжного ворог продовжує здійснювати активний вогневий вплив, тому руйнувань може бути набагато більше. Також росіяни вели штурмові дії за напрямками Золотого та Комишувахи.

"На фронті Луганщини і Донеччини за добу відбито 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили п’ять танків, п’ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки, сім ворожих автомобілів. Підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10", — повідомив Гайдай .

Реклама

Дії окупантів у Луганській області