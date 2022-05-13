Окупанти знищили міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним: міста відрізані (фото)

Росіяни продовжують зосередження основних зусиль на встановленні повного контролю над Рубіжним

Військові РФ знищили міст / Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області окупанти зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним, транспортного сполучення більше немає. За вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів вже вдруге.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

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"Зруйнований міст, який першим на Луганщині відбудували після вигнання окупантів у 2014-му – транспортного сполучення між Сєвєродонецьком та Рубіжним більше не існує. Сподіваюсь, на короткий проміжок часу", – написав Гайдай

Він додав, що за вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів вже вдруге. Спочатку у липні 2014-го і зараз. Минулого разу вже в березні 2015-го міст відновили. А з літку 2014-го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ були визволені, і до відкриття відбудованого об'єкту, всі бажаючі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими.

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За словами Гайдая, кількість атак, обстрілів і авіаударів значно зросла, зокрема в напрямку Попасної та Лисичанська. У Рубіжному також важка ситуація, але наступ ворога стримують – ба більше, там було підбито п’ять танків, росіяни втратили десятки солдатів.

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