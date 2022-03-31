Окупанти обстрілюють Харків і хочуть блокувати Чернігів – Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжують вести бойові дії в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 30 березня, на території України продовжується переміщення додаткових підрозділів збройних сил РФ. Ворог намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму щодо створення "квазідержавної освіти" в Херсонській області.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському напрямку. В районах населених пунктів Пінськ, Лунінець республіки Білорусь зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил Російської федерації, які, ймовірно, були виведені з території України.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. В найближчий час очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів в районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ. Реклама

На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав.

У Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії. Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська. Реклама

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповненні запасів.

Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка.