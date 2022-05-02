Окупанти обстріляли Миколаїв, виникла пожежа (фото)

Ворог атакував Корабельний район міста

Окупанти атакували Миколаїв/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти увечері, 2 травня, обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

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"Сьогодні увечері російські окупанти знову обстріляли Корабельний район Миколаєва. Внаслідок обстрілу там загорілись три металеві побутові вагончики. Жертв та постраждалих немає", — повідомив міський голова.

Він зазначив, що рятувальники загасили пожежу за пів години.

По Одесі окупанти завдали ракетного удару

2 травня близько 18:34 по Одесі окупантами було завдано ракетного удару. Про атаку раніше повідомляли місцеві телеграм-канали, наразі інформацію підтверджує Оперативне командування "Південь".

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"Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд", – йдеться у повідомленні.

Є загиблі та поранені, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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