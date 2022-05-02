Оккупанты обстреляли Николаев, возник пожар (фото)

Российские оккупанты вечером, 2 мая, обстреляли Николаев. В результате обстрела вспыхнул пожар.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
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"Сегодня вечером российские оккупанты снова обстреляли Корабельный район Николаева. В результате обстрела там загорелись три металлических бытовых вагончика. Жертв и пострадавших нет", — сообщил городской голова.
Он отметил, что спасатели потушили пожар за полчаса.
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По Одессе оккупанты нанесли ракетный удар
2 мая около 18:34 по Одессе оккупантами был нанесен ракетный удар. Об атаке ранее сообщали местные телеграмм-каналы, информацию подтверждает Оперативное командование "Юг".
"Есть попадание в объекты городской инфраструктуры Одессы, в частности повреждено одно из религиозных сооружений", – говорится в сообщении.
Есть погибшие и раненые, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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