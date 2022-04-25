Окупанти обстріляли ракетами інфраструктуру на Вінниччині: є жертви

Російські окупанти обстріляли ракетами Жмеринку та Козятин Вінницької області.
Про це повідомив у Telegram голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Яка ситуація
За його словами, загарбники намагаються завдати ударів по об'єктах критичної інфраструктури.
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"Є жертви та поранені. Працюють рятувальні служби. Подробиці згодом", – заявив Сергій Борзов.
Нагадаємо, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін повідомив, що російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України. Є постраждалі.
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