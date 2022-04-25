Оккупанты обстреляли ракетами инфраструктуру в Винницкой области: есть жертвы

Российские оккупанты обстреляли ракетами Жмеринку и Казатин Винницкой области.
Об этом сообщил в Telegram глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
Какая ситуация
По его словам, захватчики пытаются нанести удары по объектам критической инфраструктуры.
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"Есть жертвы и раненые. Работают спасательные службы. Подробности позже", – заявил Сергей Борзов.
Напомним, председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин сообщил, что российские оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Есть пострадавшие.
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