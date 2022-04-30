У Попасній окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси

Зв'язок із водіями втрачений, доля людей, які намагалися залишити зону бойових дій, невідома

Окупанти обстріляли евакуаційні автобуси. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти розстріляли два евакуаційні автобуси у Попасній Луганської області. Наразі із водіями втрачено зв'язок.

Про це повідомили у Луганській ОВА.

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Керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов відзвітував про надзвичайну подію зранку 30 квітня.

"Вчора ми евакуювали з Попасної 31 особу. Бажаючих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та потрапили під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв’язку із людьми, які перебували у транспортному засобі й організовували евакуацію, немає", – повідомив Ханатов.

Інформація про постраждалих 29 квітня

У Луганській області окупанти штурмують Рубіжне та Попасну. По всій області у п'ятницю було 16 масованих артилерійських атак.

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Під Попасною 29 квітня приблизно опівдні росіянами був обстріляний автомобіль із волонтерами. Окупанти відкрили вогонь у напрямку автомобіля із волонтерами, який рухався у напрямку Попасної. У транспортному засобі перебували два місцевих жителі та вінничанин. На щастя, обійшлося без жертв.

Крім того, в одній із пожежно-рятувальних частин втрати – учора двох бійців ДСНС госпіталізовано. Баротравму голови та осколкові поранення обличчя вони отримали під час виклику до Лисичанська.

У Лоскутівці, що поблизу Лисичанська, вчора ввечері загинув 70-річний чоловік. А приблизно в той же час на вулиці міста отримав поранення лисичанин.

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Ще невідома кількість жертв внаслідок обстрілів Гірської громади, яких росіяни завдавали вчора протягом дня.

У Гірському та Оріховому ворогом зруйновані щонайменше 15 будинків. Заходи щодо встановлення можливих додаткових пошкоджень та постраждалих людей ще тривають

Також стало відомо, що під час доставки ліків та медикаментів до лікарні в Сєвєродонецьку під мінометний обстріл потрапили службовий поліцейський автобус, а також власний автомобіль співробітника поліції. Постраждалих немає.

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