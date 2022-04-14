Окупанти обстріляли житлові квартали Харкова — четверо цивільних загинуло

Нині найскладнішим залишається Ізюмський напрямок

Окупанти знищують цивільне населення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти у середу, 13 квітня, продовжували обстріли житлових кварталів Харкова. Внаслідок цього загинули 4 мирних жителі, ще 10 поранені.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Сьогодні протягом дня окупанти продовжили обстрілювати житлові райони Харкова, де немає жодної військової інфраструктури. Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення. Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського. На жаль, внаслідок обстрілів за день загинули 4 мирних жителі та 10 поранених", — розповів Синєгубов.

Голова Харківської ОВА зазначив, що в області складним залишається Ізюмський напрямок, "але наші ЗСУ тримають позиції, знищують техніку та поступово рухаються контрнаступом у Дергачівському Роганському напрямках".

Наразі проводиться евакуація із Лозової та Барвінкового. Синєгубов наполегливо рекомендуємо населенню тимчасово покинути ці території через імовірність розгортання бойових дій саме в цих районах.

"Звичайно, ми б хотіли провести евакуацію із Липців, Циркунів, але російський ворог нам не погоджує "зелених" коридорів", — сказав він.

Окупанти вдарили ракетами по житлових будинках під Слов'янськом

Російські військові завдали ракетного удару по селищу Черкаське під Слов'янськом. Поранення отримали не менше семи людей.

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"Держава-терористка продовжує обстрілювати міста і села по всій лінії фронту. Сьогодні під ударом вже опинилися Авдіївка та Велика Новосілка. В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури. У Великій Новосілці відомо про влучання у приватний будинок, власниця якого одержала легку контузію", – повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко зазначив, що українська сторона фіксує усі злочини росіян.

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