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Оккупанты обстреляли жилые кварталы Харькова — четверо гражданских погибли

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 01:38
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Сейчас самым сложным остается Изюмское направление
Оккупанты уничтожают гражданское население/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты уничтожают гражданское население/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские кафиры в среду, 13 апреля, продолжали обстрелы жилых кварталов Харькова. В результате погибли 4 мирных жителя, еще 10 ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Сегодня в течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения. Интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского. К сожалению, в результате обстрелов за день погибли 4 мирных жителя и 10 раненых", — рассказал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА отметил, что в области сложным остается Изюмское направление, "но наши ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно двигаются контрнаступлением в Дергачевском и Роганском направлениях".

В настоящее время проводится эвакуация из Лозовой и Барвенковой. Синегубов настоятельно рекомендуем населению временно покинуть эти территории из-за вероятности развертывания боевых действий именно в этих районах.

"Конечно, мы бы хотели провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российский враг нам не согласовывает "зеленых" коридоров", — сказал он.

Оккупанты ударили ракетами по жилым домам под Славянском

Российские военные нанесли ракетный удар по поселку Черкасское под Славянском. Ранения получили не менее семи человек.

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"Страна-террористка продолжает обстреливать города и села по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Великая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию", – сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко отметил, что украинская сторона фиксирует все преступления россиян.

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Истории подвигов
Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
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