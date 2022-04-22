Окупанти відкрили коридор на "Азовсталі", але тільки для здачі в полон – Верещук

Спікери РФ стверджують, що гуманітарний коридор нібито надано, але громадянські чомусь не хочуть ним скористатися

Верещук розповіла про обстановку на "Азовсталі" / Колаж "Сьогодні"

На "Азовсталі" перебувають українські військові та близько 1000 мирних людей. Росіяни відкрили коридор, але тільки для того, щоб українські військовослужбовці здалися в полон.

Про це повідомляє віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук.

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За словами віце-прем'єра, зараз необхідний гуманітарний коридор для евакуації громадян із зони бойових дій, щоб евакуювати жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі".

"Російські відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових та гуманітарним коридором для евакуації цивільних. Всі вони розуміють. Просто таким чином вони намагаються додатково тиснути на наших військових", – йдеться у повідомленні.

Офіційні російські спікери стверджують, що гуманітарний коридор начебто надано, але громадянські чомусь не хочуть ним скористатися.

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"Нам важливо, щоб міжнародні ЗМІ ясно розуміли правду: росіяни бояться штурмувати Азовсталь, але при цьому вони свідомо і цинічно не випускають із Азовсталі цивільних, намагаючись таким чином додатково тиснути на наших військових", – додала Ірина Верещук.

Обстановка у Маріуполі

21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".

Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних жителів .

. У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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