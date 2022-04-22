Арестович: Окупанти не зможуть оточити "Азовсталь"

Українські захисники продовжують тримати оборону Маріуполя, а росіяни безуспішно штурмують "Азовсталь"

Арестович про ситуацію у Маріуполі / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти не зможуть надійно оточити "Азовсталь". Російська армія не має достатньої кількості військ для цього.

Про це Арестович сказав в ефірі "ФЕЙГІН LIVE".

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"Бомбардування страшними тритонними бомбами чотири дні поспіль, за деякими даними, п'ять днів поспіль, штурму "Азовсталі" не допомогли. "Азов" продовжує опір, морпіхи продовжують опір, Нацгвардія, Нацполіція, тероборона, які там зібралися. Мирних жителів не дістали цими бомбами. Надійно сидять значить. І все. Що доводиться робити? Доводиться оголошувати "взяття" Маріуполя. Передчасна "перемога", навіть не чекаючи Великодня", – сказав Арестович.

Він додав, що армії РФ не вистачає військ на півночі.

"Значить на півночі справи погано. Другий момент – вони не оточать "Азовсталь". Не зможуть. Тому що для того, щоб оточити надійно "Азовсталь" потрібно вдвічі більше військ, ніж його штурмують, а то й втричі. А їх немає", – сказав Арестович.

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Обстановка у Маріуполі