Окупанти майже захопили Рубіжне, але у Білогорівці зазнають все більше втрат – ОВА

Російські окупанти майже взяли під контроль місто Рубіжне. Водночас у Білогорівці зазнають дедалі більше втрат, через що цілий батальйон росіян уже відмовився йти у наступ.
Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.
Деталі
"Рубіжне, на жаль, вони контролюють майже всі – але ті околиці, які захищають наші нацгвардійці, вони ніяк третій місяць пройти не можуть. Ситуація в самому Рубіжному складна: води немає, газу немає. Єдине, чим пишаються орки (російські військові – ред.) .), що вони "відкрили" нашу лікарню, яка стояла закритою", – сказав він.
Гайдай повідомив, що йдуть потужні бої на кордоні з Донецькою областю, росіяни намагаються перекрити трасу з боку Попасної та Білогорівки.
"Білогорівка – це вже буде історія, притча у язицех. Чорнобаївка іноді за деякими напрямками, напевно, відпочиває... І на підступах до Сєвєродонецька вони кажуть, що взяли Воєводівку, – вони так її взяли, що зайти до неї не можуть, бо що чомусь гинуть. І намагаються зробити прорив у напрямі Гірського з боку Нижнього", – розповів він.
Втрати ворога
- Ворог продовжує зазнавати втрат . Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією Генштабу, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил РФ, які воюють в Україні, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".
- Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 11 травня , кількість загиблих ворожих солдатів становила 26 350 людей Росія вже втратила 200 своїх військових літаків та 160 вертольотів.
- 11 травня наші десантники з Житомирської області збили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52, який літав у небі над Харківською областю.
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