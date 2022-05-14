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Окупанти майже захопили Рубіжне, але у Білогорівці зазнають все більше втрат – ОВА

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14 травня, 01:45
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Ідуть потужні бої на кордоні з Донецькою областю
Окупанти намагаються повністю захопити Рубіжне. Колаж "Сьогодні"
Окупанти намагаються повністю захопити Рубіжне. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти майже взяли під контроль місто Рубіжне. Водночас у Білогорівці зазнають дедалі більше втрат, через що цілий батальйон росіян уже відмовився йти у наступ.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.

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Деталі

"Рубіжне, на жаль, вони контролюють майже всі – але ті околиці, які захищають наші нацгвардійці, вони ніяк третій місяць пройти не можуть. Ситуація в самому Рубіжному складна: води немає, газу немає. Єдине, чим пишаються орки (російські військові – ред.) .), що вони "відкрили" нашу лікарню, яка стояла закритою", – сказав він.

Гайдай повідомив, що йдуть потужні бої на кордоні з Донецькою областю, росіяни намагаються перекрити трасу з боку Попасної та Білогорівки.

"Білогорівка – це вже буде історія, притча у язицех. Чорнобаївка іноді за деякими напрямками, напевно, відпочиває... І на підступах до Сєвєродонецька вони кажуть, що взяли Воєводівку, – вони так її взяли, що зайти до неї не можуть, бо що чомусь гинуть. І намагаються зробити прорив у напрямі Гірського з боку Нижнього", – розповів він.

Втрати ворога

  • Ворог продовжує зазнавати втрат . Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією Генштабу, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил РФ, які воюють в Україні, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої "спеціальної операції".
  • Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 11 травня , кількість загиблих ворожих солдатів становила 26 350 людей Росія вже втратила 200 своїх військових літаків та 160 вертольотів.
  • 11 травня наші десантники з Житомирської області збили російський розвідувально-ударний гелікоптер Ка-52, який літав у небі над Харківською областю.

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Федосенко Павло Юрійович - підполковник, командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пройшов Іловайськ, Дебальцево, Світлодарську дугу... Тричі поранений. Зараз його підрозділ успішно б’є ворога на сході. За особисту мужність і ефективну оборону Харкова - Герой України.
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