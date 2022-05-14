Окупанти майже захопили Рубіжне, але у Білогорівці зазнають все більше втрат – ОВА

Ідуть потужні бої на кордоні з Донецькою областю

Окупанти намагаються повністю захопити Рубіжне. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти майже взяли під контроль місто Рубіжне. Водночас у Білогорівці зазнають дедалі більше втрат, через що цілий батальйон росіян уже відмовився йти у наступ.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.

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"Рубіжне, на жаль, вони контролюють майже всі – але ті околиці, які захищають наші нацгвардійці, вони ніяк третій місяць пройти не можуть. Ситуація в самому Рубіжному складна: води немає, газу немає. Єдине, чим пишаються орки (російські військові – ред.) .), що вони "відкрили" нашу лікарню, яка стояла закритою", – сказав він.

Гайдай повідомив, що йдуть потужні бої на кордоні з Донецькою областю, росіяни намагаються перекрити трасу з боку Попасної та Білогорівки.

"Білогорівка – це вже буде історія, притча у язицех. Чорнобаївка іноді за деякими напрямками, напевно, відпочиває... І на підступах до Сєвєродонецька вони кажуть, що взяли Воєводівку, – вони так її взяли, що зайти до неї не можуть, бо що чомусь гинуть. І намагаються зробити прорив у напрямі Гірського з боку Нижнього", – розповів він.

Втрати ворога