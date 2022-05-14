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Оккупанты почти захватили Рубежное, но в Белогоровке несут все больше потерь – ОВА

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14 мая, 01:45
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Идут мощные бои на границе с Донецкой областью
Оккупанты пытаются полностью захватить Рубежное. Коллаж "Сегодня"
Оккупанты пытаются полностью захватить Рубежное. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты почти взяли под контроль город Рубежное. В то же время в Белогоровке несут все больше потерь, из-за чего целый батальон россиян уже отказался идти в наступление.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

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"Рубежное, к сожалению, они контролируют почти все – но те окрестности, которые защищают наши нацгвардейцы, они никак третий месяц пройти не могут. Ситуация в самом Рубежном сложная: воды нет, газа нет. Единственное, чем гордятся орки (российские военные – ред.), что они "открыли" нашу больницу, которая стояла закрытой", – сказал он.

Гайдай сообщил, что идут мощные бои на границе с Донецкой областью, россияне пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.

"Белогоровка – это уже будет история, притча во языцех. Чернобаевка иногда по некоторым направлениям, наверное, отдыхает... И на подступах к Северодонецку они говорят, что взяли Воеводовку, – они так ее взяли, что зайти в нее не могут, потому что почему-то погибают. И пытаются совершить прорыв в направлении Горного со стороны Нижнего", – рассказал он.

Потери врага

  • Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации Генштаба, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, воюющим в Украине, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
  • Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро 11 мая, количество погибших вражеских солдат составляло 26 350 человек. Россия уже лишилась 200 своих военных самолетов и 160 вертолетов.
  • 11 мая наши десантники из Житомирской области сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52, который летал в небе над Харьковской областью.

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Федосенко Павел Юрьевич – подполковник, командир 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Прошел Иловайск, Дебальцево, Светлодарскую дугу... Трижды ранен. Сейчас успешно бьет врага на востоке. За эффективную оборону Харькова - Герой Украины.
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