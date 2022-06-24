Окупанти повністю захопили Гірське – Бабченко

Російські війська повністю окупували Гірське на Луганщині. Про це в ефірі Еспресо повідомив керівник військової адміністрації Гірської громади Олексій Бабченко.
"На сьогоднішній день Гірська громада повністю окупована, на околицях йдуть незначні локальні бої. Незважаючи на те, що біля Золотого був міцний укріпрайон, прорив був у напрямку Оріхово – Тошківка. Окупанти зайшли з двох сторін, одна частина вийшла на тил, а саме населені пункти Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша частина рухалася у напрямку Гірського та Золотого", – повідомив він.
Він наголосив, що на перерахованих територіях встановлюється окупаційний режим. За його словами, у всій громаді залишилося до 4 тисяч місцевих мешканців.
"Що стосується ситуації у Гірському та Золотому, вони були під постійними обстрілами, критична інфраструктура зруйнована повністю, будинки пошкоджені приблизно на 60%. У Золотому ситуація складніша" – розповів Бабченко.
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