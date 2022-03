Окупанти спробують оточити ЗСУ з боку Маріуполя та Харкова – розвідка Британії

Військові РФ можуть спробувати взяти в кільце сили оборони України на Донбасі. Наступ окупантів може статися з півночі у Харківській області та півдня Маріуполя. Ворожі позиції на півночі країни знаходяться на попередніх пунктах дислокації, а контратаки українських захисників перешкоджають перегрупуванню окупантів.

Про це повідомляє британське Міноборони у Twitter.

"Схоже, що російські сили зосереджують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, які безпосередньо знаходяться навпроти сепаратистських регіонів на сході країни, для просування у напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні" , – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що позиції ворога на півночі України залишаються в основному на місці, а місцеві українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

Російські forces appear to be concentration their effort to attempt the encirclement of Ukrainian forces directly facing the separatist regions in the east of the country, advancing from the direction of Kharkiv in the north and Mariupol in the south.