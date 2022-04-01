Окупанти втратили 17700 солдатів, майже 2000 машин та 143 літаки – Міноборони України

Противник продовжує зазнавати значних втрат

Рашисти щодня втрачають в Україні гелікоптери та десятки машин / Колаж "Сьогодні"

Російська армія, яка вторглася на українську територію 23 лютого, залишила тут вже вбитими майже 18 тисяч людей свого особового складу, а також щодня втрачає десятками штук свою військову техніку.

Про це повідомляє Міноборони України на своїй сторінці у Фейсбуці але традиційно мовчить Міноборони Росії.

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"Успіхи" окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 17700 осіб,

танків ‒ 625 од.

бойових броньованих машин ‒ 1751 од.,

артилерійських систем – 316 од.,

РСЗВ – 96 од.,

засоби ППО – 54 од.,

літаків – 143 од.,

вертольотів – 131 од.,

автомобільної техніки – 1220 од.,

кораблі/катери – 7 од.,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85.

Спеціальна техніка – 24.

Пускові установки ОТРК-4.

Обстановка на фронті

В Україні 37-й день війни із Росією. Окупаційні війська продовжують часткове відведення підрозділів із півночі Київської області у бік кордону з Білоруссю, проте значні ворожі формування все ще залишаються на нашій території.

Згідно з телефонним перехопленням СБУ, окупанти самостійно знищують свою техніку і видають її за "підбиту українську", щоб створити видимість успішних бойових дій в Україні. Фото розбитої техніки солдати надсилають своїм командирам для звітності.

В оборонному відомстві України уточнюють, що дані можуть бути неточними, оскільки їхній збір ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.