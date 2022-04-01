Оккупанты потеряли 17700 солдат, почти 2000 машин и 143 самолета – Минобороны Украины

Российская армия, вторгшаяся на украинскую территорию 23 февраля, оставила здесь уже убитыми почти 18 тысяч человек своего личного состава, а также ежедневно теряет десятками штук свою военную технику.
Об этом сообщает Минобороны Украины на своей странице в Фейсбуке, но традиционно молчит Минобороны России.
"Успехи" оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:
личного состава – около 17700 человек,
танков ‒ 625 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1751 ед,
артиллерийских систем – 316 ед,
РСЗО – 96 ед,
средства ПВО – 54 ед,
самолетов – 143 ед,
вертолетов – 131 ед,
автомобильной техники – 1220 ед,
корабли/катера – 7 ед,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 85.
Специальная техника – 24.
Пусковые установки ОТРК-4.
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В оборонном ведомстве Украины уточняют, что данные могут быть неточными, поскольку их сбор осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Обстановка на фронте
В Украине 37-й день войны с Россией. Оккупационные войска продолжают частичный отвод подразделений с севера Киевской области в сторону границы с Беларусью, однако значительные вражеские формирования все еще остаются на нашей территории.
Согласно телефонному перехвату СБУ, оккупанты самостоятельно уничтожают свою технику и выдают ее за "подбитую украинскую", чтобы создать видимость успешных боевых действий в Украине. Фото разбитой техники солдаты отправляют своим командирам для отчетности.