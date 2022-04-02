Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Окупанти пошкодили близько 53 історичних об'єктів в Україні – ЮНЕСКО

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 06:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські військові продовжують обстрілювати церкви, пам'ятники, театри і музеї
Військові РФ знщили багато архітектурних пам'яток
Військові РФ знщили багато архітектурних пам'яток / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними агентства ООН з культури (ЮНЕСКО), щонайменше 53 українські історичні об'єкти, релігійні будівлі та музеї, були пошкоджені від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Було пошкоджено понад десяток об’єктів на сході Харківської області, також 5 об’єктів у Києві, а ще 5 на Чернігівщині.

Про це пише AFP.

Реклама

"Це останній список, але він не є вичерпним, оскільки наші експерти продовжують перевіряти низку звітів, поданих українською владою", — йдеться у заяві.

У ЮНЕСКО зауважили, що використали супутникові знімки та свідчення свідків для перевірки інформації, наданої українською владою.

За даними ЮНЕСКО, було пошкоджено понад десяток об’єктів на сході Харківської області, які сильно постраждали від російського вогню, починаючи від церков і закінчуючи більш сучасними об’єктами спадщини.

Реклама

Також внаслідок війни пошкоджені 5 об’єктів у Києві, а ще 5 на Чернігівщині.

Загалом в Україні пошкоджено 29 релігійних об’єктів, 16 історичних будівель, чотири музеї та чотири пам’ятники. У списку немає інформації з Маріуполя або тимчасово захопленого міста Херсона.

Росія планує максимально знищити інфраструктуру України

Росія планує максимально знищити інфраструктуру України та її державність. Проте також фіксуються десятки відмов росіян заходити на територію нашої країни. Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Реклама

"Продовжуються бої. Поки слова росіян, що вони зменшать інтенсивність бойових дій, лише слова. У Маріуполі бої весь час. У них у планах насамперед знищення державності. Інших стратегій я в них не бачу", – стверджує Вадим Денисенко.

За словами радника, російська армія ще має чим стріляти. Окупанти мають великі резерви боєприпасів. Проте росіяни відмовляються заходити на територію України.

"Ми фіксуємо десятки відмов росіян заходити на територію України. Але всі вони змінюються. Ті, хто 3 тижні тому був розгублений, зараз може бути жорсткішим. Вони мають накази стріляти в мирних. Тепер Росія намагається максимально знищувати інфраструктуру, а потім вводити війська", – додав Вадим Денисенко.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 12:00 1 квітня
1
Особовий склад 17700
Особовий склад
2
Літаки 143
Літаки
3
Гелікоптери 131
Гелікоптери
4
Танки 625
Танки
5
ББМ 1751
ББМ
6
Артилерія 316
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 96
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 85
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1220
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Максим Кагал - доброволець Окремого загону спеціального призначення "Азов". В мирному житті - знаний український спортсмен, чемпіон світу з кікбоксингу. Загинув під час захисту Маріуполя, прикриваючи побратимів. Йому було 30 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Кіт Степан (звісно, Андрійович) – блогер-мільйонник Інстаграма, який став з початку війни волонтером. На сторінці Степана збирають фінансову допомогу для різних фондів, що рятують тварин в Україні. Вже зібрано понад 300 тисяч гривень Зараз кіт-блогер перебуває за кордоном (виїхав з господаркою).
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

46484.06

Binance Coin (BNB)

450.47

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

126.33

Theta (THETA)

4.14

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.48

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти